Paris Game - Connaughton : '' Heureux de voir Zion Williamson en bonne santé!''

6 vues | 00:33

Joueur le plus attendu en NBA depuis LeBron James, le « rookie » des New Orleans Pelicans Zion Williamson a réussi ses débuts à son retour de blessure, trois mois après l’entame de la saison. Une prestation XXL qui a trouvé un écho jusqu'en Europe, où Pat Connaughton et les Bucks vont disputer le Paris Game vendredi face aux Hornets.

Eurosport uniquement avec CANAL*