VIDÉO - NBA - Giannis Antetokoúnmpo ne veut plus qu'on l'appelle MVP

3 vues | 01:18

Auréolé du titre de MVP de la saison régulière, Giannis Antetokounmpo en veut toujours plus. The Greak Freek ne veut plus qu'on l'appelle MVP avant qu'il ne remporter un nouveau trophée.

