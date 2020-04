"Avant les joueurs devaient s'adapter à la surface, maintenant c'est l'inverse..."

52 vues | 03:52

LE DEBAT – Dans le cadre de notre émission, nos journalistes Olivier Canton, Cyril Morin et Laurent Vergne ont réagi à l’annonce de la Fédération américaine de tennis de changer sa surface pour les cinq prochaines années. Une surface plus lente qui rebat un peu les cartes pour ceux qui espèrent s’imposer à New York.

