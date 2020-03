Coronavirus - Kipchoge : "Nous allons gagner le combat contre le virus"

vue | 00:56

Le champion olympique du marathon et détenteur du record du monde, le Kényan Eliud Kipchoge, en isolation chez lui à cause de l’épidémie de coronavirus, explique prendre soin de ses proches. “Le virus nous a frappés de plein fouet et nous n'étions pas préparés” raconte-t-il.

