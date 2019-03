VIDEO - Une dernière ligne droite dingue et les Bleus du 4x400 arrachent le bronze

CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE - L'équipe de France de relais 4x400m a décroché une belle médaille de bronze dimanche à Glasgow. La course a été serrée et dominée par la Belgique et l'Espagne. Mais les Bleus grâce à un superbe finish de Fabrisio Saidy ont su trouver les ressources pour accrocher le podium.

