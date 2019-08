Athlétisme - Bolt fête ses 33 ans

vue | 01:38

La légende jamaïcaine du sprint Usain Bolt (octuple champion olympique et onze fois champion du monde) fête ses 33 ans ce mercredi 21 août 2019. Retour sur l'incroyable carrière d'athlète - mais aussi beaucoup plus courte de joueur de football - de l'un des plus grands sportifs de l'histoire...

Eurosport uniquement avec CANAL*