Le plus dur ? Le plus drôle ? Le plus émouvant ? Les grands moments du Vendée Globe d'Eric Bellion

VIDEO - Vendée Globe - Le plus dur ? Le plus drôle ? Les grands moments d'Eric Bellion

10 vues | 02:01

VENDEE GLOBE - Le moment le plus drôle, c'était quand ? Et le plus émouvant ? De passage à la rédaction d'Eurosport.fr après son premier Vendée Globe, le skipper Eric Bellion (Comme un seul Homme) est revenu sur 5 grands moments de ses 99 jours de course. (Réalisation : Pierrick de Morel)

