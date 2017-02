364 vues | 03:04

VENDÉE GLOBE - Arrivé 9e et premier bizuth de cette édition 2016/2017 lundi, Éric Bellion (Comme un seul homme) aura été un des skippers les plus en vue pendant la course. Au-delà de son tour du monde en solitaire, ce sont ses messages envoyés à la terre depuis son navire qui l'ont rendu célèbre, entre messages positifs, drôles et parfois même musicaux. (Réalisation : Pierrick de Morel)

