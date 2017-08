Revivez l'US Open 2016 : tweener puis passing, Lucas Pouille a crucifié Bautista Agut

VIDEO - US Open - Revivez l'US Open 2016 : tweener puis passing, Pouille a crucifié Bautista Agut

vue | 00:35

US OPEN - Alors que la petite balle jaune est de retour à Flushing Meadows le 28 août, Eurosport vous propose de revivre les grands moments de l'édition 2016. Et de revoir ce tweener et ce passing de Lucas Pouille, un enchaînement qui n'a laissé aucune chance à Bautista Agut.

