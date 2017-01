VIDÉO - The Coach : A cause de son style et de sa popularité, le tennis a besoin de Roger Federer

4 422 vues | 02:27

THE COACH - Patrick Mouratoglou espère que Roger Federer jouera encore longtemps sur le circuit. Le consultant Eurosport a relevé que la popularité du Suisse était toujours au top et que son style de jeu agressif et varié a manqué au tennis pendant les six derniers mois de compétition qu'il a manqués en raison de ses blessures.

