Zeballos - Mannarino : Les temps forts

ROLAND-GARROS 2017 - Adrian Mannarino, 53e joueur mondial et premier Français en lice à Roland-Garros, a chuté d'entrée dimanche face à l'Argentin Horacio Zeballos (64e) qui s'est imposé 7-5, 6-3, 6-4. Le Valdoisien, 28 ans, n'a franchi le cap du premier tour que deux fois en neuf participations (2014, 2016).



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. Cette année, le favori s'appelle Novak Djokovic. Vaincu par Wawrinka en 2015, il rêve de décrocher le seul tournoi du Grand Chelem qui manque à son palmarès. Mais Nadal compte reconquérir son trône.



