Pour faire les zouaves lors du Kid's Day, Djoko et Llodra sont toujours là

VIDEO - Pour faire les zouaves lors du Kid's Day, Djokovic et Llodra sont toujours là

1 310 vues | 00:26

ROLAND GARROS - Pour la journée des enfants à Roland Garros, Novak Djokovic et Mickaël Llodra se sont fait plaisir en servant de cibles aux joueurs présents.



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. Cette année, le favori s'appelle Novak Djokovic. Vaincu par Wawrinka en 2015, il rêve de décrocher le seul tournoi du Grand Chelem qui manque à son palmarès. Mais Nadal compte reconquérir son trône.



