Pouille, un nouveau cap à franchir

Grande révélation de la saison 2016, Lucas Pouille sait que le plus dur commence maintenant pour lui : confirmer. Bien installé dans le Top 20 au classement mondial, le Nordiste est en quête d'une performance significative à Roland-Garros, après sa déception de l'an passé.



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. Cette année, le favori s'appelle Novak Djokovic. Vaincu par Wawrinka en 2015, il rêve de décrocher le seul tournoi du Grand Chelem qui manque à son palmarès. Mais Nadal compte reconquérir son trône.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de Roland-Garros grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.



