VIDÉO - Roland-Garros - Qualifications: Errani et Watson se rapprochent du Graal, Janvier s'arrête tout près

716 vues | 01:28

QUALIFICATIONS ROLAND-GARROS - Contrainte de passer par les qualifications pour accéder au tableau final féminin, Sara Errani a poursuivi sa route jeudi en remportant son match du 2e tour. Tout comme la Britannique Heather Watson. Chez les hommes, c'est terminé pour le Français Maxime Janvier, éliminé au 3e et dernier tour par Guido Pella. Les meilleurs moments de la journée en vidéo.



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. Cette année, le favori s'appelle Novak Djokovic. Vaincu par Wawrinka en 2015, il rêve de décrocher le seul tournoi du Grand Chelem qui manque à son palmarès. Mais Nadal compte reconquérir son trône.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de Roland-Garros grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.



