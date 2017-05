Nadal, Djokovic et Muguruza ont tapé leurs premières balles à Roland

VIDÉO - Roland-Garros : Premières balles pour Nadal, Djokovic et Muguruza Porte d'Auteuil

ROLAND-GARROS - En attendant le début de la compétition prévu le dimanche 28 mai, les tenants du titre Novak Djokovic et Garbine Muguruza, ainsi que le nonuple vainqueur du tournoi Rafael Nadal ont tapé leurs premières balles à l'entraînement ce jeudi.



C'est le rendez-vous des amoureux de la terre battue. Cette année, le favori s'appelle Novak Djokovic. Vaincu par Wawrinka en 2015, il rêve de décrocher le seul tournoi du Grand Chelem qui manque à son palmarès. Mais Nadal compte reconquérir son trône.



