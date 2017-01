Pouille : "J'ai ressenti une douleur vive à l'entraînement et depuis elle est présente"

A l'autre bout de la planète, sous une chaleur accablante, l'Open d'Australie est le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Le plus "cool" mais aussi et surtout celui qui en dit long sur les ambitions des Nadal, Federer et autre Djokovic

OPEN D'AUSTRALIE - Éliminé dès le premier tour ce lundi face au Kazakh Alexander Bublik, 207e mondial, Lucas Pouille a reconnu être diminué par une blessure. Contractée à Brisbane en début d'année, celle-ci s'est réveillée à l'entraînement pour ne plus le quitter.