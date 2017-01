La canicule, ce fléau de l'Open d'Australie

A l'autre bout de la planète, sous une chaleur accablante, l'Open d'Australie est le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Le plus "cool" mais aussi et surtout celui qui en dit long sur les ambitions des Nadal, Federer et autre Djokovic

Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'Australian Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

OPEN D'AUSTRALIE - Chaque année à Melbourne, joueuses et joueurs de tennis doivent faire face à des conditions de jeu parfois difficiles, en raison des fortes chaleurs qui s'abattent sur l'Australie en cette période de l'année. Un protocole "chaleurs extrêmes" a même été mis en place pour les protéger.