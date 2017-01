J-3 avant Melbourne : l'incroyable passing croisé en revers de Tsonga face à Herbert

A l'autre bout de la planète, sous une chaleur accablante, l'Open d'Australie est le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Le plus "cool" mais aussi et surtout celui qui en dit long sur les ambitions des Nadal, Federer et autre Djokovic

Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'Australian Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

OPEN D'AUSTRALIE - À moins d'une semaine du début de l'Open d'Australie, Eurosport.fr vous propose de revivre chaque jour les plus beaux points de l'édition 2016. Trois jours avant le grand jour, (re)voici le joli geste de Jo-Wilfried Tsonga contre lequel Pierre-Hugues Herbert n'a rien pu faire.