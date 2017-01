Improbable : Pierre-Hugues Herbert invente le "smash rétro"

A l'autre bout de la planète, sous une chaleur accablante, l'Open d'Australie est le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Le plus "cool" mais aussi et surtout celui qui en dit long sur les ambitions des Nadal, Federer et autre Djokovic

OPEN D'AUSTRALIE - Premier jour et déjà l'un des points de la quinzaine. Un des plus improbables en tout cas. Face à Jack Sock ce lundi, Pierre-Hughes Herbert s'est offert un point aussi magnifique qu'improbable : un smash retro réalisé avec la tranche de sa raquette. Mais ça ne l'a pas empêché de perdre en trois sets...