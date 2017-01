Kerber - Tsurenko : Les temps forts

A l'autre bout de la planète, sous une chaleur accablante, l'Open d'Australie est le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Le plus "cool" mais aussi et surtout celui qui en dit long sur les ambitions des Nadal, Federer et autre Djokovic

Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'Australian Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

L'Allemande Angelique Kerber, N.1 mondiale et tenante du titre, s'est qualifiée pour le deuxième tour de l'Open d'Australie en battant l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (51e) en trois sets 6-2, 5-7, 6-2, lundi à Melbourne. Elle affrontera au prochain tour sa compatriote Carina Witthoeft (89e).