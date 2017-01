Tennis > ATP Doha 0

Un revers trop long, une raquette cassée et un avertissement : Djokovic a fait la totale

07/01/2017

ATP DOHA - En tête dans la deuxième manche Novak Djokovic a finalement craqué pour la concéder à Andy Murray (7-5). Et, à 5-5, le Serbe n'a pas apprécié de voir son revers sortir. Il s'est vengé sur sa raquette, a reçu un deuxième avertissement et a donc perdu le point et le jeu.

