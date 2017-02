Rea remporte aussi la Course 2 à Phillip Island

VIDÉO - Jonathan Rea (Kawasaki) remporte la Course 2 à Phillip Island

PHILLIP ISLAND - Après la Course 1, Jonathan Rea (Kawasaki) s'est également adjugé la Course 2 sur le circuit australien devant Chaz Davis (Ducati) et Marco Melandri (Ducati).

