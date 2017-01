Comment réaliser le virage parfait pour gagner une descente en Coupe du monde ?

902 vues | 02:38

Ce weekend, les meilleurs skieurs se donnent rendez-vous à Kitzbühel pour affronter la "Streif", réputée comme la piste la plus difficile au monde. En Coupe du monde, une descente se joue souvent sur des détails. Et notamment lors des virages où le "carving" joue un rôle essentiel.



Le froid est de retour. La neige tombe de nouveau. Réjouissez-vous : le cirque blanc et les sports d'hiver sont là. De Kitzbuhel à Anterselva, en passant par la Tournée des Quatre Tremplins, les stars vont vous faire vivre un hiver de feu.



Résumés, interviews, insolites : tous les sports d'hiver sont sur Eurosport.fr. Vous ne manquerez rien grâce à nos vidéos.

