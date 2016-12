Ski alpin > Semmering 0

0 VIDÉO - Solide en première manche, Shiffrin n'a pas tremblé dans la seconde

Publiéle 28/12/2016 à 14:36

Première à l'issue de la première manche, l'Américaine Mikaela Shiffrin n'a pas fait d'erreurs et s'est montrée rapide sur la fin pour assurer sa victoire du second géant de Semmering.



Le froid est de retour. La neige tombe de nouveau. Réjouissez-vous : le cirque blanc et les sports d'hiver sont là. De Kitzbuhel à Anterselva, en passant par la Tournée des Quatre Tremplins, les stars vont vous faire vivre un hiver de feu.



Résumés, interviews, insolites : tous les sports d'hiver sont sur Eurosport.fr. Vous ne manquerez rien grâce à nos vidéos.

