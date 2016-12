Hirscher a sorti le grand jeu pour devancer Pinturault et se placer idéalement avant le slalom

Ski alpin > Santa Caterina 0

0 VIDEO - Marcel Hirscher a sorti le grand jeu sur le super-G du super-combiné : revivez sa course

le 29/12/2016

SANTA CATERINA - Parti avec le dossard 31, bien après les autres gros bras, Marcel Hirscher a réalisé une superbe manche de super-G, jeudi à Santa Caterina, pour s'emparer du 2e temps, juste devant Alexis Pinturault, et se placer en grandissime favori avant la manche de slalom. Revivez sa course en vidéo.



