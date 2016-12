Encore inarrêtable, Jansrud a confirmé qu'en Super G, personne ne peut aller le chercher

Ski alpin > Santa Caterina 0

Jansrud a confirmé qu'en Super G, personne ne peut aller le chercher

SANTA CATERINA - Favori du Super G de ce mardi, Kjetil Jansrud a encore prouvé sa supériorité dans cette discipline en s'adjugeant la victoire à Santa Caterina. Et sa course du jour est un modèle du genre.



Le froid est de retour. La neige tombe de nouveau. Réjouissez-vous : le cirque blanc et les sports d'hiver sont là. De Kitzbuhel à Anterselva, en passant par la Tournée des Quatre Tremplins, les stars vont vous faire vivre un hiver de feu.



Résumés, interviews, insolites : tous les sports d'hiver sont sur Eurosport.fr. Vous ne manquerez rien grâce à nos vidéos.

