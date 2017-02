The Coach : Comment Worley a fait la différence sur Shiffrin pour décrocher l'or en géant

VIDEO - The Coach : Comment Worley a fait la différence en courbes pour battre Shiffrin en géant

1 180 vues | 02:08

ST-MORITZ - Nouvel épisode de The Coach aux Mondiaux de ski alpin de St-Moritz. Tina Maze vous explique comment Tessa Worley a fait la différence dans les courbes lors des deux manches du slalom géant pour battre Mikaela Shiffrin et remporter le titre mondial jeudi.



