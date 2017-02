Pinturault n'a pas brillé en slalom et n'a pas pu lutter pour le podium

1 291 vues | 01:06

ST-MORITZ - Pas de podium mondial en combiné pour Alexis Pinturault. Le Français, double tenant du globe de la discipline, s'est effondré lors de la manche de slalom, concédant plus de deux secondes au vainqueur, le Suisse Luca Aerni, sur une piste très marquée. Sa course en vidéo.



