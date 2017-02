Et maintenant, Shiffrin gagne aussi en combiné

326 vues | 01:33

CRANS-MONTANA - Mikaela Shiffrin a remporté dimanche le premier combiné de sa carrière en devançant l'Italienne Federica Brignone et la Slovène Ilka Stuhec, qui décroche elle le petit globe de cristal de la spécialité. Avec ce nouveau succès, Shiffrin, leader incontestée de la Coupe du monde au général, fait un pas de plus vers le gros globe.



