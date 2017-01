Stuhec a ouvert son compteur en super-G : sa course en vidéo

995 vues | 02:01

CORTINA D'AMPEZZO - Ilka Štuhec a remporté dimanche le super G de Cortina devant Sofia Goggia et Anna Veith. La Slovène, partie avec le dossard 1, a été particulièrement rapide sur le bas du parcours où aucune de ses rivales n'a pu l'inquiéter. Elle signe ainsi son premier succès en carrière dans cette discipline, son cinquième de la saison. Revivez sa course victorieuse en vidéo.



