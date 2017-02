Bovolenta gagne mais se blesse, Chapuis décroche un 3e gros globe consécutif

18 vues | 02:35

SKI CROSS - Le Français Jean-Frédéric Chapuis a décroché samedi à Sunny Valley son 3e gros globe de cristal consécutif. Il a été éliminé dès les 8es de finale mais a profité des éliminations au même stade du Brady Leman et d’Alex Fiva. Son compatriote Arnaud Bovolenta a remporté l'épreuve mais s'est blessé dans l'aire d'arrivée et est resté plusieurs minutes allongées au sol.



