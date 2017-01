Papadakis et Cizeron troisièmes après le programme court

720 vues | 02:37

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, doubles champions d'Europe et du monde en titre, ont pris la troisième place du programme court aux Championnats d'Europe, jeudi à Ostrava. Les Français ont obtenu 75,48 points et sont devancés par les Italiens Anna Cappellini et Luca Lanotte (76,65) et par les Russes Ekaterina Bobrova et Dmitri Soloviev (76,18).



