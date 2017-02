90 secondes pour comprendre le foot US avant le Super Bowl

26 843 vues | 01:43

SUPER BOWL - Montre en main, on vous aide à comprendre les règles du foot US avant la grande finale de la NFL, qui opposera dans la nuit de dimanche à lundi les New England Patriots aux Atlanta Falcons. Dans 90 secondes, vous saurez (presque) tout. (Réalisation : François-Xavier Rallet)



Il n’y a pas de problème, que des solutions. Pour tout comprendre du sujet d’actualité le plus compliqué à saisir, jetez-vous donc sur le dernier numéro de 90 secondes pour comprendre daté du 05/02/2016. Football, politique, business : on vous explique tout.



Tremblez LFP, ERC, FIFA, UEFA, et tous les autres : Eurosport va tout expliquer de vos intrigues à ceux qui n’ont qu’une minute 30.

