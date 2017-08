Baz : "C'est ma meilleure course dans ces conditions"

65 vues | 01:29

GRAND PRIX D'AUTRICHE - Neuvième à Spielberg, Loris Baz (Ducati Avintia) a bouclé la meilleure course de sa carrière dans des conditions normales. Le Français a résisté à la KTM de Mika Kallio dans les derniers instants pour offrir un joli cadeau d'anniversaire à son papa.



