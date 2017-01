Marquez et Pedrosa testent leurs Honda 2017 à Sepang

523 vues | 01:22

MOTOGP - Marc Marquez et Dani Pedrosa (Honda HRC) ont participé lundi à la première journée des Tests IRTA de l’année sur le circuit de Sepang, au guidon de leurs RC213V de 2017.



