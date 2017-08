"Sans lui, on ne serait certainement pas là" : comment Nieto a inspiré une génération

VIDEO - MOTOGP : "Sans lui, on ne serait certainement pas là" : Nieto a inspiré une génération

GRAND PRIX DE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - Maverick Viñales (Yamaha), Jorge Lorenzo (Ducati) ou Dani Pedrosa (Honda) ont tous été inspirés par Angel Nieto, qui a perdu la vie jeudi des suites d'un accident de la circulation.



