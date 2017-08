En moto, le mercato est toujours verrouillé... par Miller

16 vues | 02:38

GRAND PRIX DE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - A mi-saison, il existe encore de nombreuses inconnues concernant la consitution de la grille de l'année prochaine. Les équipes jouent la montre, notamment pour ne pas manquer l'opportunité menant à Jack Miller. L'Australien est sur le marché et a conservé une belle cote dans le paddock.



