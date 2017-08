VIDEO MOTOGP - Bautista a perdu de l'huile et entraîné Crutchlow et Marquez dans sa chute

1 043 vues | 02:58

GRAND PRIX DE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - Alvaro Bautista (Ducati Aspar) a perdu de l'huile dès l'entame de la troisième séance d'essais libres, samedi, à Brno. Cal Crutchlow (Honda LCR) et Marc Marquez (Honda HRC), qui le suivaient, n'ont pu éviter la chute.



