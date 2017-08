240 km/h à 13 ans, lest de 25 kg... : Marquez revient sur ses débuts

VIDEO - MOTOGP : 240 km/h à 13 ans, lest de 25 kg... : Marquez (Honda HRC) revient sur ses débuts

446 vues | 04:19

GRAND PRIX DE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - En exclusivité pour Eurosport, Marc Marquez (Honda HRC) est revenu sur ses premiers tours au guidon d'une moto, à une époque où il a dû faire face à de nombreux obstacles.



Des grosses cylindrées, des dépassements comme s'il en pleuvait, et le talent unique de Marc Marquez, Valentino Rossi et Jorge Lorenzo, les stars de la Moto GP. Du Mugello à Assen, ne ratez rien de la saison 2016.



Dépassements, chutes, podiums, insolites et résumés : suivez toute la saison de MotoGP grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

