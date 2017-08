Quartararo : "J'ai eu un gros problème avec mon pneu arrière"

152 vues | 01:16

GRAND PRIX DE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - Fabio Quartararo (Pons HP40) avait réussi à accrocher le bon groupe en début de course. Mais il a finalement rétrogradé jusqu'au 20ème rang à cause d'un problème de pneu arrière.



