De Puniet : "Si Viñales a encore des ambitions, il doit s'imposer à Silverstone"

GRAND PRIX DE GRAND-BRETAGNE - Alors que la fin de la saison approche, Randy de Puniet fait le point sur les pilotes qui peuvent encore prétendre au titre mondial. Si Marquez et Dovizioso font figure de favoris, notre consultant n'écarte pas Maverick Viñales, qui n'a pas d'autre choix que de s'imposer ce week-end pour continuer à y croire.



