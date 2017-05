VIDEO - Le Mans, un circuit "stop and go" qui pose des problèmes particuliers

vue | 01:48

GRAND PRIX DE FRANCE - Alberto Giribuola (Ducati Team) et Santi Hernandez (Honda HRC) esposent les spécificités du circuit Bugatti du Mans en termes de réglages.



Des grosses cylindrées, des dépassements comme s'il en pleuvait, et le talent unique de Marc Marquez, Valentino Rossi et Jorge Lorenzo, les stars de la Moto GP. Du Mugello à Assen, ne ratez rien de la saison 2016.



Dépassements, chutes, podiums, insolites et résumés : suivez toute la saison de MotoGP grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*