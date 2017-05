De Puniet : "Zarco va pouvoir s'aider de la clameur du public français"

vue | 01:42

GRAND PRIX DE FRANCE - Notre consultant Randy de Puniet estime que Johann Zarco (Yamaha) arrive dans un moment important de sa saison : tenter de monter sur son premier podium en MotoGP sur le circuit Bugati du Mans. Voire plus si le public le pousse suffisamment.



Des grosses cylindrées, des dépassements comme s'il en pleuvait, et le talent unique de Marc Marquez, Valentino Rossi et Jorge Lorenzo, les stars de la Moto GP. Du Mugello à Assen, ne ratez rien de la saison 2016.



