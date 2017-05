Crash, taille, 2017 : l'interview Google de Loris Baz

vue | 00:49

GRAND PRIX DE FRANCE - De passage dans notre rédaction, Loris Baz s'est plié au jeu de l'interview Google pour nous. Le pilote français de MotoGP a tenté de deviner pourquoi certains mots-clés ressortent lorsque son nom est tapé dans un moteur de recherche.



Des grosses cylindrées, des dépassements comme s'il en pleuvait, et le talent unique de Marc Marquez, Valentino Rossi et Jorge Lorenzo, les stars de la Moto GP. Du Mugello à Assen, ne ratez rien de la saison 2016.



Dépassements, chutes, podiums, insolites et résumés : suivez toute la saison de MotoGP grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

