Aéro, visière, fragilité calculée... : le casque de Zarco est un petit bijou de technologie

440 vues | 04:18

GRAND PRIX DE FRANCE - Christophe Malbranque est allé à la rencontre du préparateur du casque de Johann Zarco (Yamaha) au Mans pour tout savoir de cet indispensable de la panoplie du pilote.



Des grosses cylindrées, des dépassements comme s'il en pleuvait, et le talent unique de Marc Marquez, Valentino Rossi et Jorge Lorenzo, les stars de la Moto GP. Du Mugello à Assen, ne ratez rien de la saison 2016.



Dépassements, chutes, podiums, insolites et résumés : suivez toute la saison de MotoGP grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*