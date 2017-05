Notre Top 10 des pilotes français de Grand Prix... (et Zarco n'est pas le premier)

16 082 vues | 01:30

GRAND PRIX DE FRANCE - Une victoire au Mans en MotoGP est sans doute le rêve ultime pour un pilote français. Retour sur ces Tricolores qui ont marqué les catégories reine, 250 et 125cc.



Des grosses cylindrées, des dépassements comme s'il en pleuvait, et le talent unique de Marc Marquez, Valentino Rossi et Jorge Lorenzo, les stars de la Moto GP. Du Mugello à Assen, ne ratez rien de la saison 2016.



Dépassements, chutes, podiums, insolites et résumés : suivez toute la saison de MotoGP grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*