Dernier tour de folie au Mans : Passé par Vinales avant de chuter, Rossi a tout perdu

GRAND PRIX DE FRANCE - Dénouement intense au Mans dimanche. Alors qu'il avait abordé l'ultime tour en tête, Valentino Rossi a commis une faute qui a ouvert la porte à Maverick Vinales. Peu après, l'Italien a chuté et n'a donc pas pris le moindre point ! Ses malheurs ont fait le bonheur de Johann Zarco, finalement deuxième derrière Vinales devant son public.



