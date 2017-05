Canet : "Le rythme de course était lent, j'ai tenté quelque chose dans le dernier virage"

VIDEO - Moto3 - Canet : "Le rythme de course était lent, j'ai tenté quelque chose"

GRAND PRIX D'ESPAGNE - Aron Canet (Honda EG 0,0) a compris assez vite qu'il pourrait faire une attaque au dernier moment, dimanche en Moto3. Un plan qui a parfaitement fonctionné.



