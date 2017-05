Le jour où... Crivillé a fait descendre le public sur la piste et craqué de façon spectaculaire

257 vues | 01:02

GRAND PRIX D'ESPAGNE - Coéquipiers mais surtout rivaux chez Honda, Alex Crivillé et Mick Doohan se sont livré à Jerez un duel entré dans l'histoire. C'était en 1996 et cette année-là, le public espagnol avait décidé d'envahir la piste pour soutenir "son" pilote. Problème : ce soutien n'a pas eu l'effet escompté. (Réalisation : Pierrick de Morel)



