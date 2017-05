A Jerez, Pedrosa (Honda) fait son grand retour en pole position

7 401 vues | 01:51

GRAND PRIX D'ESPAGNE - Dani Pedrosa (Honda HRC) a gagné son duel en qualification samedi contre son coéquipier Marc Marquez. Voici comment. Toute la moto sur Twitter : #warmup.



